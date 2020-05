Coronavirus, sequestrate dai Nas quasi 125mila mascherine in tutta Italia

Sono state sequestrate circa 124.500 mascherine dai carabinieri del nas in tutta Italia e anche in Toscana, a Livorno e Firenze. Il sequestro è avvenuto nel corso di una serie di ispezioni che hanno riguardato attività commerciali negli ultimi giorni. Si tra

Il Nas di Milano, ha scoperto infatti una società specializzata nel commercio di prodotti alimentari, che vendeva flaconi di disinfettante provenienti dal Regno Unito, pubblicizzando il prodotto come un gel igienizzante con proprietà simili a un biocida, che però poteva essere anche spruzzato direttamente in bocca, sugli occhi ed altre parti delicate del corpo. Il prodotto, privo dell'autorizzazione all'immissione in commercio da parte del Ministero della Salute, era stato anche messo a disposizione per l'utilizzo da parte degli impiegati della ditta. I titolari degli esercizi commerciali sono stati sanzionati e le loro attività temporaneamente chiuse.