Ufficiale il rinvio al 2021 delle Stelle del Piazzale 'for Kobe'

Una decisione sofferta quanto necessaria. Ufficiale il rinvio al 2021 dell’ottava edizione delle Stelle del Piazzale “for Kobe”, in programma dal 1° al 4 luglio. L’emergenza sanitaria e i protocolli anti contagio, infatti, costringono a guardare in faccia la realtà e a rendere inevitabile la decisione. Dopo sette edizioni ininterrotte, dal 2013 al 2019, anche il 3×3, come tutto il mondo sportivo, è costretto a fermarsi.

Questa estate, dunque, le luci non si accenderanno e l’Arena, almeno per il momento, resterà vuota. Lo staff, però, osserverà gli sviluppi della situazione, disponibile a valutare la possibilità di organizzare un’edizione ridotta se e quando, durante i mesi estivi, dovessero crearsi le condizioni favorevoli a questa eventualità.

In questo momento, però, tra amarezza, dubbi e tantissimi interrogativi, sembra esserci una sola certezza, ovvero l’assoluta necessità di fare squadra per vincere tutti insieme la partita più importante, la sola che ci permetterà, a tempo debito, di tornare sull’Arena e riprendere la corsa verso le Stelle.

In omaggio a Kobe Bryant.

Fonte: Ufficio stampa