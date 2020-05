Terrafino e via Piovola, FdI-Centrodestra per Empoli presenta una mozione per il rilancio delle aree

"Da tempo ormai si assiste al peggioramento dei servizi nelle aree industriali. La zona di Terrafino, ma anche quella di via Piovola, stanno soffrendo in termini di manutenzione ordinaria e sicurezza".Con queste parole il capogruppo di FdI-Centrodestra per Empoli Andrea Poggianti, annuncia a nome del suo gruppo consiliare la mozione che sarà presentata in consiglio comunale "per il rilancio dell'attività industriale dei nostri poli industriali e delle aree tecnologiche" .La mozione chiede di individuare nelle aree attualmente abbandonate delle zone per deputarle ad aree verdi o punto di ristoro, aumentare i collegamenti di autobus, realizzare un asilo nido e aumentare manutenzione e sicurezza. La mozione chiede infine di diminuire i tempi della burocrazia: "Oggi vari procedimenti amministrativi - spiega Poggianti - superano i 60 giorni canonici. Ci impegniamo con questo atto affinché il Comune dia una svolta in favore delle imprese e del lavoro".