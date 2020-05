Uccide la figlia di 4 anni, chiesta perizia psichiatrica per il padre

Uccise la figlia di 4 anni lo scorso 21 aprile (qui la notizia), il padre, nell'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per Billal Miha, 39enne bengalese residente a Levane, nell'Aretino, il pm ha chiesto la perizia psichiatrica.

L'uomo uccise la piccola e tentò di raggiungere il figlio 13enne, per poi gettarsi in un pozzo, dove fu recuperato da vigili del fuoco e carabinieri per poi essere arrestato. L'uomo dal giorno dell'arresto è ricoverato nel reparto di psichiatria alle Oblate di Firenze (qui la notizia).

Anche davanti al gip di Arezzo il 39enne è apparso ancora poco lucido. La pm, Laura Taddei, ha chiesto di eseguire una perizia psichiatrica in incidente probatorio. Il conferimento dell'incarico si svolgerà il prossimo 10 giugno, lo stesso giorno in cui uno specialista incaricato dalla procura ascolterà il figlio maggiore che, in un primo momento, avrebbe raccontato ai carabinieri di essere stato aggredito per primo. Le sue parole saranno fissate in incidente probatorio in modo da poter essere usate in sede processuale.

L'omicidio avvenne mentre la mamma era uscita per fare la spesa e i due bambini erano in casa insieme al padre, da pochi giorni in cassa integrazione per l'emergenza Covid-19.