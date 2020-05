Un conto di solidarietà per raccogliere donazioni per pacchi alimentari: la campagna del Comune di Empoli

Una donazione=Una spesa. È il messaggio della campagna di sensibilizzazione che il Comune di Empoli lancia per raccogliere contributi attraverso un conto ''di solidarietà'' nel quale far confluire donazioni utili a incrementare le azioni di solidarietà alimentare e sostenere l’acquisto di beni di prima necessità.

Sono molti, infatti, i cittadini e le aziende del territorio che hanno richiesto di poter dare il proprio contributo per sostenere i nuclei familiari residenti a Empoli che, a causa dell'attuale crisi sanitaria per il Covid-19, hanno visto peggiorare la propria condizione economica.

L'amministrazione comunale farà, quindi, da tramite e da garante affinché i fondi siano destinati a chi necessita effettivamente di un sostegno per fare la spesa di beni alimentari e di prima necessità. I soldi donati saranno utilizzati per acquistare generi alimentari che l’associazione Re.So consegnerà alle associazioni che poi le distribuiranno alle famiglie con necessità. Bastano pochi euro per contribuire in modo fattivo e determinante, un pacco spesa può essere un sostegno fondamentale per tante famiglie.

«Non è l'entità della donazione che fa la differenza, ma il cuore che ci mettiamo in quel gesto. Anche poche decine di euro – sottolinea l’assessore alle politiche sociali Valentina Torrini – possono fare molto».

Un’apposita ordinanza emanata dalla Protezione Civile permette l'attivazione della raccolta fondi che servirà a raccogliere i contributi della popolazione locale per i propri concittadini attualmente in difficoltà. Il progetto nasce, quindi, dalla solidarietà e dalla voglia di tanti empolesi di sostenere la propria comunità in un momento di difficoltà, dalla voglia di stringersi e di aiutarsi per uscire prima possibile dallo stato emergenziale.

La campagna di raccolta fondi durerà fino al termine dell'emergenza che ne ha determinato la nascita.

L’iban dedicato alle donazioni per la solidarietà alimentare è il seguente: IT 40 G 01030 37830 00000 4642219. È aperto preso la banca Monte dei Paschi.

Causale: ‘donazione per solidarietà alimentare Covid’.

È possibile effettuare direttamente il pagamento nell’agenzia MPS in Piazza della Vittoria 24, a Empoli, senza commissioni aggiuntive.

Il Decreto Cura Italia (D.L 18/2020) ha introdotto delle disposizioni agevolative per le erogazioni liberali prevedendo una detrazione al 30% per le persone fisiche e gli enti non commerciali e la piena deducibilità per le imprese.

Alle donazioni si applica l'art 66 dl DL 18/2020 che riconosce detrazioni fiscali differenziate in base alla natura del soggetto versante.

in merito agli incentivi fiscali per le donazioni, l'art 66 del DL 18/2020 prevede misure diverse per:

- persone fisiche e enti non commerciali = detrazione 30% ai fini dell' imposta sul reddito, per un massimo di 30.000 euro

- soggetti titolari di reddito d'impresa = deducibilità dal reddito di impresa ai fini delle relative imposte.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa