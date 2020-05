Via Maragliano 'discarica a cielo aperto', la denuncia dei Cittadini Attivi San Jacopino

Denunciata a più riprese una 'discarica' a cielo aperto.I cittadini di San Jacopino hanno definito così il cumulo di rifiuti che si espandeva fino a poche ore fa in via Maragliano a Firenze.

I rifiuti si trovavano a pochi metri dall'ingresso del giardino pubblico e a ridosso di un'attività commerciale. Rimossi oggi, 22 maggio i sacchetti che non erano stati conferiti all'interno dei cassonetti della differenziata, ma giacevano ai loro lati, restano a far bella mostra di sé gli ingombranti. E i cassonetti sono sporchi ed emanano cattivo odore.

Il presidente del Comitato Cittadini Attivi di San Jacopino non ci sta: "La situazione è al colmo... Si parla tanto di far attenzione per limitare il diffondersi del covid19. E poi ci troviamo queste scene... Su un marciapiede dove tanta gente transita, bambini compresi, i cassonetti sono lerci. Nessuna disinfestazione né lavaggio, un tanfo insopportabile. Con il caldo andrà sempre peggio. Siamo in via Maragliano a pochi metri da piazza San Jacopino. Chiediamo una risposta forte e tangibile alle tante denunce e richieste legittime dei cittadini".