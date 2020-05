Covid-19, i vigili del fuoco sanificano il carcere di San Gimignano

I vigili del fuoco di Siena sono intervenuti nei giorni scorsi nel carcere di Ranza a San Gimignano per sanificare gli ambienti interni ed esterni del carcere, in ottemperanza alle normative anti COVID- 19 che vede il Corpo dei Vigili del Fuoco impegnato in prima linea nell’affrontare la pandemia del Covid-19, in piena collaborazione con le altre istituzioni (Statali e Locali).

Il personale dei vigili del fuoco, intervenuto anche con mezzi e personale del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), ha trattato di circa 6000 mq. di ambiente esterno e circa 700 mq. di ambienti interni.