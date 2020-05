Buongiorno ringrazio Rita da Pontorme perché sabato della scorsa settimana durante la rubrica Cucinare che Bontà internazionale, ho dato una sua ricetta la Zuppa di cipolle alla francese. Sono poche le ricette internazionali che ho ricevuto dagli ascoltatori e per questo sono contenta che Rita mi abbia dato questo gustosa ricetta.

In Francia la zuppa di cipolle gratinata è conosciuta come “soupe à l’oignon” ed è considerata un piatto tradizionale molto raffinato che si può ritrovare nei ristoranti più eleganti del paese. Ma se pensiamo alla semplicità degli ingredienti di questa ricetta si evince che è una zuppa che ha un'origine molto antica e che un tempo era il cibo soprattutto dei contadini. La zuppa ha un gusto spiccato e molto saporito.

In ogni ricetta che Rita mi ha mandato mi ha concesso sempre la foto del primo piatto come in questa ricetta.

Zuppa di cipolle alla francese

Ingredienti

1 kg di cipolle dorate

2 etti e mezzo di groviera

Fette di pane tagliate molto finemente

Sale e pepe q.b.

Circa un litro di brodo vegetale

Farina

Preparazione

Tagliate le cipolle sottilissime e fatele cuocere a fuoco basso in un tegame con un po’ di olio con sopra il coperchio, preparate il brodo di verdure, meglio prepararlo in anticipo prima di fare la ricetta, poi tritate il groviera. Arrostite il pane che avete tagliato a fette molto sottili. Una volta che le cipolle sono appassite salate e pepate e poi inserite due cucchiai di farina e amalgamate il tutto. A questo punto versateci il brodo e fate cuocere per altri dieci minuti. Prendete una pirofila e ricopritela con uno strato di pane, poi il groviera tritato e versate tutto il brodo di cipolle sopra e mettete inforno preriscaldato a 180 gradi fino a che non fa la crosticina.

Rita da Pontorme

