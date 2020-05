Angeli del Bello per pulire piazzale Michelangelo da mascherine abbandonate

Prima uscita post emergenza Covid-19 per gli Angeli del Bello che questa mattina si sono dati appuntamento a piazzale Michelangelo per riprendere l’attività di pulizia. Nel mirino in particolare guanti e mascherine abbandonati. All’iniziativa hanno preso parte anche la vicesindaca Cristina Giachi e l’assessora al decoro urbano Alessia Bettini.

“È stata una bella sensazione tornare al nostro volontariato ordinario, dopo tante settimane spese con i volontari a fare assistenza ai cittadini per la pandemia - dichiara la vicesindaca Cristina Giachi -. Ringrazio di Angeli Del Bello perché la loro presenza ormai abituale è un segno di civiltà che spero possa ispirare tanti cittadini e cittadine”. Anche l’assessora Bettini si associa ai ringraziamenti. “Con la loro attività danno un aiuto concreto per il decoro e la pulizia della città. E testimoniano come, con i dovuti accorgimenti, il plogging possa andare avanti in piena sicurezza”.

Lunedì alle 9.30 il prossimo appuntamento nella zona di Villa Vogel.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa