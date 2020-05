Approvata all'unanimità mozione FdI - Cdx Empoli per intitolare via a Emanuela Loi

Nel Consiglio Comunale di Empoli del 22 maggio 2020 è stata approvata ad unanimità la mozione di Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli per intitolare una via o uno spazio in Città ad Emanuela Loi.

Emanuela Loi (Cagliari, 9 ottobre 1967 – Palermo, 19 luglio 1992) è stata un'agente di Polizia italiana, morta nella Strage di via D'Amelio (attentato di cosa nostra a Paolo Borsellino).

Fra le prime donne poliziotto adibite in Italia al servizio scorte, fu la prima agente donna della Polizia di Stato a restare uccisa in servizio.

Il 5 agosto 1992, con provvedimento postumo, le è stata conferita la Medaglia d'oro al valor civile per la dedizione e il coraggio espressi nel servizio, fino al sacrificio della propria vita.

“Emanuela Loi è un esempio da proporre alle nostre generazioni nella lotta alla mafia e nel servizio allo Stato. - afferma Federico Pavese, Consigliere Comunale.

Da giovane sognava di diventare maestra, per varie circostanze si è arruolata nella Polizia di Stato ed è stata assegnata alla scorta di Paolo Borsellino. Aveva sempre nel cuore il servizio per gli altri, immolandosi per la legalità.”

“Come in altri comuni a noi vicini, Empoli avrà presto una via o uno spazio a Lei dedicato. - concludono Andrea Poggianti e Simona Di Rosa, Capogruppo e Vice.

Un esempio di donna, un modello di cittadina italiana. Con questa scelta Empoli conferma il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata attraverso simboli che scuotono le coscienze e suscitano emulazione nel servizio allo Stato.”

Fonte: Ufficio Stampa