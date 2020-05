Brigidinai, con l'ordinanza regionale le fiere ripartono

"Nei giorni scorsi - spiega il consigliere regionale Marco Niccolai - ho avuto l'opportunità di parlare con vari "brigidinai" e di coordinarmi con i Sindaci di Lamporecchio e Larciano al riguardo. Il primo nostro obiettivo era quello di far ripartire la loro attività e possiamo dire che l'obiettivo che c'è, in questo senso, un primo spiraglio di luce.

L'ordinanza del Presidente della Regione di domenica scorsa prevede che anche le fiere possano riaprire. Segnando un primo obiettivo per la riattivazione di questa tipologia di esercizi.

L'ordinanza prevede che le riaperture siano soggette alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Per quanto riguarda i protocolli sanitari, invece, le Regioni hanno stilato una proposta che il Governo ha recepito integralmente. Assicurandosi anche una larga condivisione del mondo produttivo.

Il primo obiettivo è stato raggiunto: in questo modo le fiere possono ripartire.

Siamo consapevoli però che non basta dare questa possibilità, finora del tutto preclusa: ho chiesto all'Assessore Ciuoffo di fare, nelle prossime settimane, un monitoraggio rispetto alle valutazioni dei Comuni per quanto riguarda la ripartenza delle Fiere.

Occorre capire quali sono le problematiche organizzative che i Comuni stanno incontrando rispetto a queste manifestazioni tipiche della tradizione toscana e, sulla base di queste, capire come supportarli dal punto di vista della Regione.

Il lavoro continua ma intanto un primo importante obiettivo lo abbiamo raggiunto: adesso dobbiamo supportare i Comuni in questo impegno, così da dare ai fieristi (in questo caso i Brigidinai) un orizzonte di futuro."

Fonte: Ufficio Stampa