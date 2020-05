Contromano in Fi-Pi-Li, 36enne ubriaco bloccato a San Miniato

Contromano in Fi-Pi-Li e in stato di ebbrezza. Un 36enne ha guidato per alcuni km in direzione contraria finché la polizia stradale con la safety car hanno prima fermato il traffico alle spalle e poi hanno intercettato l'uomo nei pressi di San Miniato. L'uomo, un 36enne romeno alla guida di una VW Passat, è stato sottoposto ad alcoltest, che ha mostrato un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite di legge. Per questo la patente gli è stata ritirata e l'auto sequestrata.