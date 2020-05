Empoli, annullati i campionati Uisp

Le Strutture di Attività Calcio, Biliardo e Pallavolo del Comitato Uisp Empoli-Valdelsa hanno ufficialmente concluso l'attività dei campionati 2019-2020.

La decisione ufficiale è arrivata lo scorso 21 Maggio.

Tutte le squadre che avevano versato la propria quota di iscrizione non usufruita (o solo in parte) quest'anno, avranno diritto ad agevolazioni per le iscrizioni al prossimo campionato.

Il Comitato si riserva comunque, qualora la normativa lo consenta, di provare ad organizzare qualche attività temporanea in estate, ma saranno comunque attività ex novo, non collegate ai campionati che non ripartiranno.

Calcio. Annullati i tre campionati: Calcio a 11 Maschile, Calcio a 7 Maschile e Calcio a 11 Femminile. Le classifiche maturate fino al momento dello stop sono annullate e non saranno assegnati i titoli.

“Il provvedimento investe un totale di 93 squadre” è il commento del responsabile della SdA Calcio Roberto Cellai, “Oltre il 90% ha comunque manifestato la volontà di ripartire con il prossimo campionato, nonostante le difficoltà, quando possibile”.

Pallavolo. Confermato l'annullamento della seconda fase delle stagioni Under 12, Under 14 e Under 16. Il provvedimento riguarda circa 15 squadre.

“Fortunatamente siamo stati lungimiranti e abbiamo interrotto il campionato dopo la prima fase che quindi siamo riuscite a concludere. Con la seconda non partiremo” è il commento della responsabile SdA Pallavolo Ilaria Giusti, “Annullate anche, ovviamente, le finali regionali e nazionali. Da parte delle società c'è dispiacere, ma quando sarà possibile, ci saranno di nuovo tutte”.

Biliardo. Anche per il biliardo confermato l'annullamento dei campionati e la non assegnazione dei titoli. Si parla di 71 squadre in totale.

“Ricominceremo ad Ottobre con un nuovo campionato, se le norme lo consentiranno” è il commento del Responsabile SdA Biliardo Marco Fulignati, “Anche nel nostro sport il distanziamento è molto difficile, pertanto potremo ripartire solo se saremo in piena sicurezza”.

Ciclismo. La decisione della SdA Ciclismo risale ad alcuni giorni prima, con l'interruzione del Trofeo 10 Comuni e l'annullamento delle restanti tappe.

“Siamo riusciti ad arrivare oltre l'8° Prova, pertanto abbiamo comunque stilato la classifica, e appena possibile consegneremo i premi” è il commento del responsabile della Sda Ciclismo Maurizio Alderighi, “Resteremo alla finestra a vedere se potremo organizzare qualche attività, anche temporanea, per la stagione estiva”.

