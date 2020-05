Empoli, riapre al pubblico l'Ufficio Passaporti, licenze armi e stranieri

sì rappresenta che, l’accesso agli Uffici di Polizia sarà consentito solo su appuntamento, ad utenti muniti di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale - mascherine e guanti). È quindi necessario utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla vigente normativa che dispone l’utilizzo obbligatorio della mascherina in luoghi pubblici o aperti al pubblico in presenza di più persone e mantenendo obbligatoriamente la distanza sociale, anche durante l’eventuale attesa al di fuori dagli Uffici. La mascherina dovrà essere momentaneamente rimossa all’invito degli operatori addetti alla vigilanza ed agli sportelli ai fini dell’identificazione;

si dovrà mantenere un distanziamento non inferiore ad un metro. Non è consentito accedere agli Uffici per le persone che hanno avuto un riscontro positivo al tampone per Covid 19 o che siano in attesa dell’esito dello stesso. È vietato l’accesso all’utenza che presenti i sintomi dell’infezione da Covid 19 ed a coloro che abbiano una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi.