Evade dai domiciliari, arrestato a Firenze

Nella tarda serata di ieri, 22 maggio, i carabinieri di Firenze-Pitti hanno tratto in arresto per il reato di evasione un extracomunitario israeliano 48enne.

L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per il delitto di furto in abitazione, veniva sorpreso dai Carabinieri in Via Guicciardini, sulla pubblica via, in compagnia di un altro soggetto extracomunitario 45enne originario della Georgia, noto alle forze dell’ordine.

Quest’ultimoè stato trovato in possesso di coltello serramanico con lama di 8,5 cm, e pertanto denunciato per il reato di porto abusivo di arma bianca. L’evaso, invece, arrestato, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di FI – Sollicciano.