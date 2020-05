Fase 2: la strategia dei medici toscani in diretta live streaming

Un documento congiunto degli Ordini dei Medici toscani per garantire una “fase 2” in totale sicurezza, per i cittadini così come per gli operatori sanitari, pesantemente coinvolti dal COVID19. Nel documento vengono individuate proposte mirate, dal mantenimento della rete di ospedali COVID19 alla mappatura in tempo reale di tutti i contagiati tra gli operatori sanitari: un vademecum di 14 punti con l’obiettivo comune di una “fase 2” in totale sicurezza.

OGGI, 23 maggio, a partire dalle ore 12, una presentazione in live streaming per la stampa sulla pagina Facebook dell’Ordine dei Medici di Lucca (visibile a questo link https://www.facebook.com/omceolucca/) vedrà gli interventi del presidente FTOM, Dottor Lorenzo Droandi (presidente Ordine Arezzo), del segretario FTOM, Dottor Carlo Manfredi (presidente Ordine di Massa Carrara), del vicepresidente FTOM, Dottor Umberto Quiriconi (presidente Ordine di Lucca), della tesoriera FTOM Professoressa Teresita Mazzei (presidente Ordine di Firenze) e del Segretario Nazionale della FNOMCeO Dottor Roberto Monaco (Presidente Ordine di Siena).

Fonte: Ordine Medici Pistoia - Ufficio stampa