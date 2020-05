Fase 2, riapre l’archivio storico del Comune di Firenze

Riapre, per ora solo in forma ridotta, l’archivio storico del Comune.

A partire da lunedì 25 maggio l’archivio riceverà su appuntamento i soli utenti che devono effettuare visure relative alle pratiche edilizie.

L’orario degli appuntamenti sarà comunicato dal personale dell’archivio e compreso nella fascia 9.00-13.30, dal lunedì al venerdì.

La permanenza in sala consultazione non dovrà superare i 75 minuti per ciascun utente.

Gli utenti interessati, prima di ricevere l’appuntamento, dovranno inoltrare richiesta di ricerca tramite la procedura on line sulla pagina:

https://cultura.comune.fi.it/pagina/larchivio-storico/richieste-servizi-e-attivita.

Solo dopo aver ricevuto comunicazione del progetto edilizio da consultare, potranno inviare una mail con la richiesta di appuntamento all’indirizzo:

prenotazioni.archiviostorico@comune.fi.it

L’accesso sarà consentito nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste.

“In questa prima fase - dichiara l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi - possiamo far accedere purtroppo solo coloro che devono effettuare visure edilizie necessarie alla ripresa dei cantieri e a pratiche urbanistiche e notarili. Stiamo già studiando le modalità di estensione dei servizi così da poter riaprire il prima possibile anche a ricercatori e studenti che devono compiere ricerche per non rallentare ulteriormente il loro lavoro”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa