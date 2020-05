Gli appalti al tempo del coronavirus, webinar formativo di Metrocittà

La Città Metropolitana di Firenze organizza per martedì 26 maggio 2020 un webinar formativo su 'Gli appalti all'epoca del coronavirus', rivolto agli amministratori, dalle ore 10.30 alle 13.

Partecipano: il Dr. Marco Mordenti, Segretario generale dei Comuni di Lugo e Fusignano e Segretario e Direttore Generale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, sul tema 'L’Innovazione negli appalti per contemperare qualità ed urgenza'; l’Avv. Crescenzio Santuori, dello Studio Legale Santuori ('Gli affidamenti in house'); l’Avv. Lucio Lacerenza, Studio PLCB & Partners ('Appalti sotto soglia e affidamento diretto all’epoca del coronavirus'); l’Avv. Alessandro Failla, Studio Legale Failla ('La sicurezza sul lavoro nei cantieri alla luce della Normativa Covid-19').

Modera: Pasquale Monea, Segretario Generale della Città Metropolitana di Firenze. Il seminario è gratuito ed è svolto in modalità video conferenza. Organizzazione a cura del Dr. Rocco Conte, Coordinatore Servizi Finanziari della Metrocittà di Firenze.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa