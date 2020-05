Gli spettacoli e gli eventi per il 2020 si trasformano in “Drive-in”

Il simbolo della rinascita socio-culturale degli anni '50 sarà di nuovo protagonista per quella che sarà la nuova forma di intrattenimento per l’imminente estate 2020 e non solo, una nuova vita per gli spettacoli di ogni genere dopo lo stop forzato a tutte le manifestazioni a causa della pandemia mondiale dovuta al Covid19.

Un’icona mondiale già sfondo di tanti film e serie tv di successo.

Il palco, gli impianti audio e luci di ultima generazione e l’immancabile schermo gigante all’aperto, saranno lo sfondo perfetto per una platea formata solo da auto dove all’interno lo spettatore potrà assistere allo spettacolo in tutta sicurezza.

I dati rassicuranti arrivano dagli Usa e da altri paesi anche europei, dove si sta registrando un vero e proprio boom di consensi e di pubblico, con incrementi record nella vendita dei biglietti.

L’aria estiva e le gradevoli temperature porteranno anche in Italia tanta voglia di Drive-in “moderni”, ci sarà infatti tanta voglia di spezzare la monotonia casalinga del lockdown, mantenendo il distanziamento sociale, per questo il Drive-in è la soluzione ottimale, si potranno infatti allestire tutte le tipologie di eventi, anche concerti e cabaret.

Arrivi comodamente in auto, parcheggi, ordini anche online cibo e bibite che ti vengono passati attraverso il finestrino e ti godi lo spettacolo insieme a chi vuoi.

Sognando di essere tornato agli anni '50 e dimenticando la pandemia per un paio d'ore.

