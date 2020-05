Incendio in capannone a Gavorrano, esplode bombola Gpl: non ci sono feriti

Incendio in un capannone in località Lupo, frazione di Giuncarico nel comune di Gavorrano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Grosseto.

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto allo spegnimento e durante le operazioni una bombola, presumibilmente di GPL, è esplosa. Successivamente sono state inoltre rinvenute due bombole di ossigeno ed una di GPL, in questo momento in fase di raffreddamento da parte della squadra.

Non si segnalano persone coinvolte, né danni all'abitazione che si trova in prossimità del capannone, che è andato distrutto per circa la metà della superficie totale.

Le cause dell'evento sono da accertare.