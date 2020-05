La Biblioteca di Empoli ti fa compagnia, prossimi appuntamenti

Proseguono le attività online sulla pagina Facebook della biblioteca comunale Renato Fucini@fuciniempoli che hanno fatto tanta compagnia a grandi e piccini. Nella prossima settimana, da lunedì 25 maggio, ricco programma di iniziative e ricordiamo che da lunedì 18 maggio sono attivi i servizi di prestito e restituzione, direttamente in biblioteca, nei giorni di dal lunedì al venerdì con orario 9-13 e 15-19; il sabato 9-13.

Ecco le proposte della settimana che sta per cominciare:

#RISVEGLI POETICI: dal lunedì al sabato ogni mattina alle 9, la bibliotecaria Cristina Chelli dedica ai nostri utenti una poesia e un pensiero per cominciare la giornata con spunti di riflessione e introspezione.

#PILLOLE DIGITALI: il martedì e giovedì alle 15 due appuntamenti con la tecnologia, le applicazioni, le risorse digitali per accedere ai servizi della biblioteca e agli altri servizi culturali (ma non solo). Il bibliotecario Gianni Paci vi aspetta con i suoi consigli

#RIMEDI LETTERARI: il lunedì alle 15 consigli di lettura per affrontare i piccoli grandi momenti della vita. L'appuntamento è dedicato agli adulti e curato da Cristina Chelli.

#SFERRUZZA SFERRUZZA: continuano tutti i martedì alle 16 gli appuntamenti con le nostre "sferruzzanti". Appassionate ed esperte di lavori a maglia e all'uncinetto, che vi daranno utili consigli per non perdere l'allenamento e sfruttare al meglio la possibilità di stare in casa!

#IL MERCOLEDI' IN ARCHIVIO: alle ore 15 dall'Archivio storico comunale, fotografie, notizie e ricordi della storia cittadina che ogni settimana appassionano moltissimi utenti.

PER BAMBINI

#CONSIGLI D'EDITORE

Le case editrici più affermate nel campo della letteratura per ragazzi condividono consigli, idee creative e conversazioni intorno al libro. E' nostro piacere segnalarvi le più interessanti, insieme ad alcuni consigli originali direttamente dai nostri scaffali! L'appuntamento è lunedì e giovedì alle 11.

#L'ORA DEL RACCONTO: tutti i martedì alle 17 con la bibliotecaria Antonella Toso che dalla prossima settimana tornerà finalmente a leggere, in diretta Facebook, dalla Torre del Racconto

#L'ORA CREATIVA: gli appuntamenti con forbici, colle, pennarelli e fantasia sono concentrati al giovedì alle 17 e svolti direttamente dalla Sezione attività collettive della nostra Isola del Tesoro!

#VIDEOLETTURE SCOUT: venerdì alle ore 16 il consueto appuntamento con gli Scout del gruppo A.G.E.S.C.I. di Empoli

#GIOCHIAMO CON L'ARTE: venerdì alle 17 continuano i laboratori con l'arte del programma Apritibiblioteca. Venite a scoprire chi sarà a guidarvi tra linee e colori!

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa