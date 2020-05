Ladri delle feste, a Pasqua spaccano con pala e spranga macchina dei biglietti alla stazione

La polizia di Carrara ha individuato e arrestato due persone ritenute responsabili del tentato furto alla stazione ferroviaria di Carrara Avenza avvenuto nella notte di Pasqua. Si stratta di un 20enne e di un 34enne domiciliati nel campo di Lavello. Sul loro conto vi erano già precedenti dello stesso tipo. Nello specifico episodio di Pasqua i due a volto coperto erano entrati nell'andito della stazione e per scassinare la cassa della macchina erogatrice di biglietti hanno usato una spranga in ferro e una pala, senza riuscire nell'intento. All'esame delle telecamere gli agenti hanno visto che i due si sono dileguate attraverso i binari. La ripresa delle immagini ha permesso di chiedere e ottenere le misure cautelari in carcere. Potremmo chiamare i due 'ladri delle feste' visto che avevano agito anche a Natale, sperando di ottenere l'impunità agendo durante le festività.