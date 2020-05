Lavori di asfaltatura a Firenze, lungo elenco di interventi

Ecco i principali lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine

Nuovo asfalto in via delle Cinque e il rifacimento della segnaletica in via Pilati. Ma anche ripristini in viale Fratelli Rosselli, viale Belfiore e via Santa Maria a Cintoia, e l'abbattimento di un albero pericolante in viale Redi. Sono solo alcuni dei principali lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine e che comporteranno l'istituzione di provvedimenti di circolazione.

Ecco l'elenco.

Vie Via delle Cinque Vie: inizieranno giovedì 28 maggio i lavori di asfaltatura con chiusura del tratto da via Belisario Vinta a via Benedetto Fortini. Previsti anche divieti i sosta. I provvedimenti saranno in vigore fino al 30 maggio.

Via Pilati: per rifacimento della segnaletica stradale da mercoledì 27 maggio scatterà la chiusura del tratto da via Aretina al numero civico 50. Termine previsto 29 maggio.

Viale Fratelli Rosselli: per ripristini dell'asfalto nella sede tranviaria martedì 26 e mercoledì 27 maggio in orario notturno (da mezzanotte alle 6) saranno istituiti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta dal numero civico 78 a via Alamanni.

Viale Belfiore-via Guido Monaco: ancora rifacimenti dell'asfaltatura in orario notturno in programma mercoledì 27 e giovedì 28 maggio, sempre da mezzanotte alle 6. Due le fasi dell'intervento in viale Belfiore che riguarda l'area in corrispodenza dell'attraversamento semaforizzato tranviario: nella prima scatterà un restringimento di carreggiata lato aiuola; nella seconda invece lato fabbricati. Durante la seconda fase sarà anche chiusa via Guido Monaco da viale Belfiore a via Cittadella.

Via Santa Maria a Cintoia: per ripristini definitivi a seguito di interventi sui sottoservizi lunedì 25 e martedì 26 maggio, in orario 9-18, la strada sarà chiusa da via del Saletto a via di San Bartolo a Cintoia. In via del Saletto sarà istituito un restringimento di carreggiata dal numero civico 17 a via di Santa Maria a Cintoia. Previsti anche divieti di sosta.

Via Viviani: per lavori edili da lunedì 25 a venerdì 29 maggio sarà chiuso il tratto compreso fra via San Leonardo e via del Pian dei Giullari (orario 9.30-17).

Via dell'Agnolo: lunedì 25 maggio in orario 1-5 la strada sarà chiusa da via dei Macci a Borgo Allegri per un intervento con piattaforma aerea. Previsti anche divieti di sosta.

Via della Loggetta: anche in questo caso si tratta di un lavoro edile con piattaforma aerea. Lunedì 25 maggio dalle 9 alle 19 saranno in vigore divieti di transito e sosta nel tratto compreso fra via Aretina e il sottopasso ferroviario.

Via Bolognese: per la posa di una infrastruttura della telefonia da lunedì 25 maggio previsto un restringimento di carreggiata con divieti di sosta nel tratto compreso fra i numeri civici 84 e 88. L’intervento si concluderà il 5 giugno.

Via di San Marcellino: martedì 26 e mercoledì 27 maggio è in programma un intervento con piattaforma aerea. In orario 9-17 nel tratto compreso fra via Filippo Parlatore e via del Paradiso saranno in vigore divieti di sosta e di transito. Itinerari alternativi per le provenienza da viale Giannotti: via di Ripoli-via del Larione-via Benedetto Fortini-via del Paradiso; per le provenienze dal lato del confine comunale: via delle Cinque Vie-via Belisario Vinta-via Benedetto Fortini-via del Paradiso.

Via Stracciatella-Costa del Pozzo-piazza dei Rossi-piazza Santa Felicita: per il carico/scarico di materiali martedì 26 maggio in orario 7-19 saranno in vigore divieti di trasntio e sosta in via Stracciatella (da piazza dei Rossi a Costa del Pozzo), piazza dei Rossi (da piazza Santa Felicita a via Stracciatella), Cost del Pozzo (da via Stracciatella a vicolo del Canneto), piazza Santa Felicita (da via dei Guicciardini a piazza dei Rossi).

Via degli Orti Oricellari: per la sostituzione di un portone metallico con autogru mercoledì 27 maggio da mezzanotte alle 5 sarà chiuso il tratto via Palazzuolo-via della Scala (anche divieti di sosta). In via Santa Lucia sarà interdetto il transito ai veicoli superiori ai 35 quintali.

Via del Romito-piazza Baldinucci: mercoledì 27 e giovedì 28 maggio è in programma la manutenzione di edifici con piattaforma aerea. In via del Romito saranno in vigore restringimenti di carreggiata sul controviale da piazza Baldinucci al numero civico 10 oltre a divieti di sosta; nella piazza tra via del Romito e il numero civico 6 sarà vietato il transito mentre sulla porzione lato chiesa si circolare nella (da via del Romito in direzione di viale dei Cadorna) ma sono sono previsti divieti di sosta. I provvedimenti saranno in vigore in orario 8-18.

Via del Parioncino: per lavori edili da mercoledì 27 maggio sarà in vigore un divieto di transito tra via del Parione e lungarno Corsini. Termine previsto 7 giugno.

Via delle Magnolie: inizieranno mercoledì 27 maggio i lavori di sostituzione della rete fognaria. Fino al 10 luglio nel tratto da viale dei Pini a via dei Lugustri saranno in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico verso lungarno dei Pioppi e divieti di sosta. Nel tratto da lungarno dei Pioppi verso via Ligustri e in piazza dell'Isolotto (da viale delle Magnolie verso via dei Ligustri) invece sarà vietato il transito ai veicoli superiori ai 35 quintali.

Viale Redi-viale Belfiore: per l'abbattimento di un albero pericolante all'angolo tra i due viali per due notti consecutive (mercoledì 27 e giovedì 28 maggio) viale Redi sarà chiuso nelle corsie in uscita città (da viale Belfiore a Ponte all'Asse) mentre in viale Belfiore sarà vietato il transito nelle corsie di accesso a viale Redi. Previsti anche divieti di sosta.

Via dell’Olivuzzo: per lavori edilizi da mercoledì 27 maggio nel tratto tra via Starnina e via Veneziano sarà revoca la corsia preferenziale e istituito un senso unico verso via Starnina; nel tratto a cavallo del numero civico 49 scatterà un restringimento di carreggiata. Termine previsto 30 maggio.

Via della Pergola: per un trasloco la strada sarà chiusa dalle 7 di giovedì 28 alle 12 di venerdì 29 maggio. Il tratto interessato è quello compreso tra via della Colonna e via degli Alfani. Sarà istituito anche un senso unico in Borgo Pinti tra via di Mezzo a via dell'Oriuolo verso quest'ultima. Nelle due strade previsti divieti di sosta.

Piazza Vittorio Veneto: dalle 21 di giovedì 28 alle 6 di venerdì 29 maggio sarà effettuato un sollevamento di materiali. Nel tratto compreso tra il numero civico 5 e Corso Italia saranno istituiti un restringimento di carreggiata e divieti di sosta.

Lungarno Guicciardini-piazza Nazario Sauro: venerdì 29 maggio è in programma un intervento con piattaforma aerea. Dalle 7 alle 19 sono previsti divieti di sosta sul lungarno dal numero civico 29 a piazza Nazario Sauro. Inoltre dalle 7 alle 10 nella piazza scatteranno divieti di sosta e la chiusura della corsia dal lungarno verso via dei Serragli-via di Santo Spirito. Resta percorribile la corsia opposta da via di Santi Spirito a lungarni Guicciardini. Itinerario alternativo: lungarno Guicciardini-lungarno Soderini-via Lungo le Mura di Santa Rosa-Borgo San Frediano.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa