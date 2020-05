Via Statale a Catena, iniziano i lavori per la sicurezza dei pedoni

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori – molto attesi – sulla via Statale a Catena, che metteranno in sicurezza la strada e daranno una risposta alle richieste di efficientamento delle infrastrutture soprattutto a servizio della mobilità pedonale. I lavori, realizzati e coordinati dalla Provincia di Pistoia, in collaborazione con il Comune di Quarrata, vanno ad interessare l’intero tratto di via Statale compreso tra l’intersezione con via Bavigliano e l’incrocio con via F. Colzi.

“Sono molto soddisfatto dell’avvio dei lavori in via Statale – afferma il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – perché daranno una risposta importante ad una frazione molto popolosa della nostra città. Gli interventi, infatti, oltre a migliorare la sicurezza della via, specialmente per i pedoni, andranno a migliorare, anche da un punto di vista estetico, di decoro urbano e di ordine, l’intero tratto di strada”.

L’intervento prevede la copertura dei fossi che corrono lungo la Statale, in modo da ricavare nuovi marciapiedi e percorsi pedonali, utili a garantire maggiore sicurezza alle persone che percorrono la strada a piedi. Contestualmente saranno sistemati alcuni marciapiedi e banchine già presenti. Sempre a tutela dei pedoni, saranno realizzati tre attraversamenti pedonali illuminati (con luci a led): uno all’altezza della farmacia, un altro di fronte al circolo “U. Signori” e il terzo nei pressi dell’intersezione con via Bavigliano, dove si trovano vari negozi ed esercizi pubblici. Sarà inoltre riasfaltato con asfalto fonoassorbente tutto il tratto di circa 700 metri di via Statale dal confine con Casini verso l’abitato di Catena. All’altezza del Circolo Signori, sul lato opposto della carreggiata, sarà inoltre realizzata una pensilina per la fermata dell’autobus. Infine, saranno installati sei nuovi punti luce nel tratto tra l’incrocio con via Bavigliano e la farmacia, al fine di migliorare la visibilità notturna di via Statale, in un tratto densamente abitato.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa