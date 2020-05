Lavoro, selezione pubblica per un incarico di collaboratore all'ufficio Staff del Sindaco

L’Amministrazione comunale di Peccioli ha pubblicato un avviso di selezione per valutazione curricula e colloquio per il conferimento di un incarico di collaboratore ex art. 90 D.Lgs. n. 267/00 presso l'Ufficio Staff del Sindaco, mediante contratto a tempo pieno e determinato.

L'individuazione del soggetto da incaricare sarà effettuata “intuitu personae” sulla base dei curricula professionali presentati ed eventuale colloquio, tra coloro che abbiano manifestato interesse.

L'incarico, di natura fiduciaria, - anni uno prorogabile - sarà conferito per la durata massima del mandato elettorale del Sindaco.

Il titolo di studio richiesto è la Laurea triennale, specialistica o magistrale e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 13 del 10/6/2020.

L’avviso e il modulo per la presentazione delle domande sono reperibili sul sito internet del Comune www.comune.peccioli.pi.it.

Fonte: Comune di Peccioli