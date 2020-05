Mascherine tricolore in piazza, presidio di Vox Italia

Si svolgerà il 24 maggio 2020 alle ore 10:30 a Firenze, in Piazza dell’Unità Italiana.

"I fatti occorsi nell’ultimo periodo- scrive il Coordinamento Toscano Vox Italia- ci hanno convinto ad un richiamo a tutte quelle realtà sociali e politiche che, vicine alle nostre posizioni esprimano la volontà di esserci.

La manifestazione avrà come tema "No Mes. Non passa lo straniero" e al di là di simbolismi e interpretazioni storiche attribuibili alla data, rappresenta l'occasione di una risposta al "siamo guerra" del media mainstream, sottolineando che il vero nemico non è il virus. Quindi una manifestazione che rappresenta le istanze di una sovranità nazionale ritrovata e della conseguente spinta per l’uscita dalla UE e dal dominio dell’euro, attraverso una nuova supremazia della politica sull’economia.

La manifestazione avrà le fondamenta nelle seguenti motivazioni:

no al MES o simili e alle scellerate politiche neoliberiste che da quarant’anni stanno uccidendo il popolo italiano; sovranità monetaria; contro un governo di marionette inadeguate che prima distrugge la sanità pubblica e poi, quando esplode l’emergenza sanitaria, cavalca la ‘pandemia’ per distruggere definitivamente i nostri diritti costituzionali e l’intera economia italiana.

La parola deve tornare ai cittadini che non tollerano più governi senza alcuno spessore politico, non eletti dal Popolo sovrano.

A maggior ragione non tolleriamo le cosiddette ‘task forces’ composte da personaggi provenienti da organizzazioni palesemente eversive come Bilderberg, Trilateral e altri gruppi di interessi sovranazionali.

Fonte: Coordinamento Toscano Vox Italia