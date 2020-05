Non si fuma in spiaggia a Piombino: primo comune in Toscana

Piombino è il primo comune della Toscana “smoke free beach”: il consiglio piombinese ha appena approvato una mozione presentata dalle forze di maggioranza che vieta il fumo su tutte le spiagge ricadenti nel territorio di competenza dell'Ente.

“Una nuova dimostrazione della sensibilità di questa Amministrazione nei confronti della salute dei cittadini e dell'ambiente - hanno spiegato i consiglieri di maggioranza - : fin dalla campagna elettorale il nostro impegno in questa doppia battaglia è convinto”.

Per il 2020, ancora funestato dall'emergenza coronavirus, si parte con una sperimentazione: a luglio il sindaco disporrà il divieto di fumo con cartelli informativi sulle spiagge, consentendo di fumare nelle piattaforme appositamente individuate nelle aree retrostanti la spiaggia, nei bar e locali all’aperto annessi. Anche i gestori degli stabilimenti balneari dovranno apporre visibilmente l’ordinanza.

“Non vi saranno sanzioni, durante la stagione 2020, ma solamente ammonizioni verbali – continuano i consiglieri di maggioranza -: visto il momento particolare che stiamo attraversando e la difficoltà di gestire gli ambiti turistici per le norme legate al contrasto dei contagi dal COVID-19 ci è sembrato giusto partire con una sperimentazione. A partire dalla stagione 2021, poi, il divieto entrerà a regime con obblighi più specifici e sanzioni per i contravventori.”

Permane il divieto assoluto di gettare rifiuti di prodotto da fumo sul suolo e nelle acque.

“Sulle spiagge piombinesi sarà possibile non essere più vittime del fumo passivo, estremamente nocivo alla salute continuano i firmatari -. Una scelta, questa, in linea con un sentimento diffuso ormai in tutto il mondo occidentale che vuole garantire a tutti la possibilità di rilassarsi sulla battigia respirando aria pulita e sentire il profumo del mare.”

I gruppi consiliari di maggioranza del comune di Piombino