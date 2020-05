Parlare di peste in epoca di Coronavirus, l'evento della Società Storica della Valdelsa

Sabato 30 Maggio 2020, alle ore 17:00 siete invitati alla diretta video (vedi sotto le informazioni per l'accesso) della seguente iniziativa: La peste del Seicento in Valdelsa.

Una rilettura di Bandiera gialla a Poggibonsi di Costantino Antichi

Intervengono:

• Fabio Dei (Società Storica della Valdelsa)

• Nicola Berti (Assessore alla Cultura del Comune di Poggibonsi)

• Fabio e Pietro Antichi (figlio e nipote dell'autore)

Relazioni di:

• Rossella Merli (Società Storica della Valdelsa)

• Gabriele Beatrice (Amici dell'Archivio Storico di Empoli)

• Giovanni Cipriani (Università di Firenze)

Descrizione dell'iniziativa:

L'esperienza della pandemia da coronavirus e di sospensione delle attività sociali, da cui stiamo uscendo, ci spinge a riflettere su precedenti storici di contagio e sulle analogie con il presente che possono evidenziare, pur nella grande differenza dei contesti. In questa prospettiva è utile tornare a leggere lo studio che Costantino Antichi pubblicò negli anni '70 sulla peste del 1630-33 in Valdelsa, Bandiera gialla a Poggibonsi (1975). Interamente basato sulla cronaca coeva di Domenico Della Rocca, il libro ricostruisce i vari aspetti della reazione della comunità locale alla gravissima epidemia: dalle misure di igiene pubblica e di isolamento sociale, alle credenze popolari, alle politiche economiche e amministrative. Il dibattito sarà anche l'occasione per ricordare la figura di Costantino Antichi, figura rappresentativa di una intera generazione di storici valdelsani, di cui ricorre quest'anno il centenario della nascita.

Fonte: Società Storica della Valdelsa