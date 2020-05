Poggibonsi, 5.511 euro per le famiglie fragili

“Grazie ai Servi della Gioia e a tutti coloro che hanno scritto questa bella pagina di solidarietà”. Parole del sindaco David Bussagli a commento della donazione frutto del concerto di San Lucchese dei “Servi della Gioia & Friends”. Sul conto corrente della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa è arrivato un bonifico di 5.511,22 euro per la solidarietà alimentare. “Questa è la nostra comunità – dice il sindaco – Insieme per il Santo Patrono, insieme per aiutare le persone più fragili”.

In Comune, per la consegna ‘simbolica’ (il bonifico è già effettuato) erano presenti il sindaco, l’assessore alle Politiche Sociali Enrica Borgianni, Emanuele Biotti e Daniela Careddu, rispettivamente direttore e presidente dei Servi della Gioia. “Il nostro è stato progetto corale, un vero e proprio lavoro di squadra – dicono i Servi della Gioia - Ringraziamo tutti gli amici che hanno partecipato alla serata, la Scuola Pubblica di Musica HB Music Farm, l'associazione musicale La Toscanina, la Music Tribe e la Ballet Academy. Grazie alla Fondazione Elsa e a Tvedo Tv che hanno contribuito alla realizzazione del concerto a distanza. Fa piacere, tutti insieme, aver dato una mano a rispondere ai bisogni della città”.

Le risorse sono infatti confluite nella raccolta fondi della FTSA per continuare a supportare le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid, anche attraverso l’Emporio della Solidarietà che è sempre stato operativo. A questa raccolta fondi è stato destinato l’impegno dei “Servi della Gioia & Friends” per il concerto di San Lucchese. “Un concerto bello, emozionante e partecipato – dice Borgianni – Merito della creatività, della competenza e della sensibilità di un gruppo di persone e anche della loro capacità di fare sinergia. La nostra è una grande comunità che sa procedere insieme per superare le sfide più dure. In questo periodo di emergenza si sono moltiplicate anche le cose belle, i gesti di vicinanza, le donazioni verso l'ospedale, le persone fragili, verso le associazioni in prima linea. Grande è stata la disponibilità a collaborare in mille modi diversi. Bei gesti di cui essere orgogliosi”.

Per sostenere il progetto di solidarietà alimentare

Conto Corrente intestato alla FTSA

Iban IT 37 D 01030 71940 000003535532

Nella causale Comune di Poggibonsi.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa