Ponte Capraia-Montelupo, Ometto (Impegnarsi): "In sordina divieto di transito per mezzi pesanti"

Il ponte di Capraia e Limite era ed è pericoloso, dopo le tanto attese verifiche strutturali per vedere la fattibilità della passerella con l'Ordinanza n. 1119 del 23/04/2020 della Città Metropolitana, si comunicava a tutti gli interessati la pericolosità della struttura e L’istituzione di divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, sulla S.P. n° 106 “Traversa di Limite” dal km 7+140 al km 7+240 circa, nei Comuni di Capraia e Limite e di Montelupo Fiorentino (FI), dalle ore 09.00 del giorno 28/04/2020 fino a data da destinarsi, ad eccezione dei mezzi di soccorso, 118, vigili del fuoco, mezzi delle forze dell’ordine ed i mezzi del trasporto pubblico locale.

Però tale notizia è passata in sordina in quanto non adeguatamente pubblicizzata così da trascurare la sicurezza dei cittadini, invece di mettere nella notte solo due cartelli a inizio e fine ponte, si doveva mettere gli avvisi sia da inizio Limite che Montelupo Fiorentino.

I mezzi attualmente come da sopralluogo effettuato dal nostro Gruppo Consiliare non hanno la possibilità di fare manovra una volta davanti la segnaletica, dovendo così infrangere la legge e mettere in pericolo la vita dei pedoni e degli automobilisti.

Ed è in questi casi che la melina per quasi 50 anni per la realizzazione del ponte di collegamento tra il Comune di Capraia e Limite con Fibbiana, ci fa scontare e ci penalizza per la triste carenza dell’infrastruttura stradale che permette solo tre vie di uscita (direzione Empoli, Montelupo e Prato) e di cui una di queste ovvero quella di Montelupo Fiorentino adesso praticabile a rischio di chi attraversa. "

Claudio Ometto capogruppo "Impegnarsi per Capraia e Limite"

Geometra Edoardo Monticelli Commissione del territorio