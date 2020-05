Premio Scuola Rotary Fucecchio Santa Croce, Margherita vince per la Montanelli-Petrarca

Questa mattina, sabato 23 maggio, è avvenuta la premiazione della 16a edizione del Premio Scuola del Rotary Club Fucecchio-Santa Croce S.A. Concorso riservato agli studenti delle classi terze degli Istituti Secondari di primo Grado dei Comuni di Fucecchio, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto e Cerreto Guidi.

Il premio anche quest’anno è consistito in una targa per le 3 ragazze classificate ed in un assegno di mille euro per la scuola alla quale appartiene l'alunna vincitrice.

Il premio potrà essere utilizzato dalla Scuola esclusivamente per acquistare una attrezzatura didattica sulla quale sarà impresso il logo del Rotary Club in ricordo dell’iniziativa.

Vincitrice: Margherita Vezzosi della Classe 3° Sez I dell’ Istituto Comprensivo Montanelli Petrarca di Fucecchio, seguita dalla prof.ssa Cesarina Perna.

Menzionate: Giulia Mariotti della Classe 3° A dell’ Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Castelfranco di Sotto (Sez. Orentano) seguita dalla prof.ssa Alessandra Castrignano ed Ilenia Lo Re della Classe 3° Sez. B dell’ Istituto Comprensivo Cristiano Banti di Santa Croce seguita dalla prof.ssa Laura Di Sandro.

Alla vincitrice è stato assegnato anche un premio individuale consistente in una settimana, per lei e la sua famiglia, da trascorrere all’Isola d’Elba presso il Camping Canapai ad Ortano di Rio Marina. Il premio verrà consegnato direttamente dal Socio Vittorio Santini titolare del Camping.

Quest’anno i Ragazzi sono stati chiamati a svolgere, a livello individuale, un tema dal seguente titolo:



Recentemente milioni di Giovani di tutto il mondo sono scesi nelle piazze in difesa del clima, anche sulla spinta dell’iniziativa”Friday for duture” di Greta Thunberg. Ritieni che ognuno di noi possa far qualcosa di concreto ed utile in questo campo ? Hai critiche da rivolgere ai tuoi Amici, ai tuoi Familiari? Come contribuisci o intendi contribuire a migliorare la qualità dell’ambiente con scelte ed iniziative in tema di rifiuti o di abitudini e stili di vita.

La Commissione giudicatrice era composta, oltre che dalla Presidente del Premio Scuola Claudia Neri e dalla Presidente della Commissione Lucia Terreni, da altri quattro Membri (prof Valeria Innocenti, Giuseppe Bellandi, Gabriella Chiale, Mariangela Bucci) con elevata ed idonea esperienza e professionalità.