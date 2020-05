Riapre il circolo di tennis a Montespertoli

Finalmente lunedì 25 maggio il circolo di tennis Molino Del Ponte della Montesport riapre le attività.

Vi alleghiamo il decalogo con “i consigli della FIT”, regole valide anche per il nostro circolo che troverete esposte all’ingresso di ogni campo.

Raccomandiamo a tutti di limitare il più possibile i contatti con gli oggetti e le superfici all’interno della struttura e l’utilizzo del gel igienizzante che troverete all’ingresso di ogni campo. Ricordiamo inoltre che a partire dalla riapertura, ogni giocatore dovrà passare il tappeto alla fine dell’ora di gioco (ne troverete due in ogni campo), nel frattempo il custode sanificherà le panchine e gli oggetti più toccati all’interno del campo.

Gli spogliatoi NON saranno accessibili fino a nuova comunicazione. Cogliamo l'occasione per comunicare che anche il terzo campo all'aperto in erba sintetica è prenotabile, la rete è stata montata e le linee rifatte.

Grazie a tutti e buon tennis.

Fonte: Montesport