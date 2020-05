Semafori con lanterne per ciclisti e pedoni in 50 punti a Firenze

I ciclisti e i pedoni che in questi giorni sono tornati a percorrere in gran numero le strade e i marciapiedi fiorentini ormai hanno già notato la novità.

Si tratta delle nuove lanterne gialle lampeggianti, con i simboli di un pedone e di un ciclista, installate in corrispondenza di una cinquantina di incroci semaforizzati, per avvisare gli automobilisti di porre particolare attenzione nelle svolte a destra dove sono presenti anche attraversamenti pedonali e ciclabili.

Nelle scorse settimane SILFIspa, in pieno lockdown, ha completato il programma di installazione delle lanterne iniziato in ottobre in via Poliziano.

“Si tratta di un tassello in più per la sicurezza di ciclisti e pedoni - sottolinea l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti - e una testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione per la mobilità ciclabile e sostenibile. Attenzione che adesso, dopo l’emergenza Covid-19, viene non solo conferma ma anzi rafforzata. Stiamo lavorando per realizzare i 12 chilometri di nuove piste ciclabili strutturali e i 10 chilometri di corsie ciclabili previste dall’ultimo decreto”.

Ma l’operazione sicurezza non si ferma qui. Oltre a quelli già in funzione, SILFIspa installerà le lanterne lampeggianti su tutti i nuovi semaforici e su quelli che verranno via via adeguati, e sono previste anche nelle nuove piste ciclabili. Una cinquantina le strade in cui sono già stati installati i nuovi lampeggianti, tra cui via di Villamagna, via degli Artisti, via Piagentina, via Benedetto Marcello, viale Guidoni, viale Matteotti, via Aretina, via Pietrapiana oltre ad altre strade sia in centro che nelle periferie.

Si ricorda che per il codice della strada, le luci lampeggianti gialle con il simbolo di pedone o bicicletta “possono essere adottate sugli impianti semaforici, nei casi in cui si può ammettere il conflitto tra veicoli che effettuano una manovra di svolta a destra ed i pedoni o i ciclisti che transitano sugli attraversamenti antistanti la corsia da cui ha inizio la manovra di svolta a destra dei veicoli”. E anche ciclisti e pedoni hanno la precedenza sugli attraversamenti pedonali e in caso di violazione scatta la multa da 167 euro e un taglio di 8 punti sulla patente.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa