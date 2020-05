Sviluppo per Montopoli, nuovo incontro in streaming con l'Arco di Castruccio

L’associazione culturale Arco di Castruccio di Montopoli da più di quattro anni è presente sul nostro territorio con eventi culturali, manifestazioni sportive, premi a personaggi illustri del mondo della cultura, riconoscimenti a concittadini che si sono distinti nel nostro comune e tante altre iniziative. Tutto per promuovere la cultura a 360 gradi. Nonostante l'emergenza sanitaria, l'Arco di Castruccio non cessa la propria attività, anche se l’associazione fino a oggi è stata costretta a sospendere fisicamente il rapporto con il proprio pubblico.

Anche nel periodo dell’isolamento totale sono state promosse iniziative come la celebrazione della festa del Primo Maggio, con un evento in streaming.

Giunge adesso un nuovo evento online intitolato 'Le risorse culturali di Montopoli. Prospettive di sviluppo', che si terrà venerdì 5 giugno alle 18.30 in diretta live. Parteciperanno l'assessore alla cultura del comune di Montopoli Cristina Scali, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato Antonio Guicciardini Salini e il giornalista Marcello Baggiani.

Tutti i consiglieri dell’Associazione Culturale Arco di Castruccio vogliono informare i loro sostenitori che, malgrado le difficoltà che stiamo attraversando a causa della pandemia che ci ha colpiti, non cessa l'opera di promozione della cultura in ogni suo aspetto, lavorando tutti insieme per far sì che si possa essere vicini nella 'attuale lontananza'.

L'esecutivo è composto dal presidente Marzio Gabbanini, la vice presidente Marzia Mancini, il tesoriere Anna Piazza, la segretaria Cristina Faraoni e i consiglieri Matteo Bimonte, Roberto Boldrini, Daniela Di Vita, Sergio Greco, Marco Greco e Simone Silvestro Cassano, a cui si sono aggiunti Marco Bertolini, Martina Francalanci, il professor Giuseppe Attardo e Anna Colombini.