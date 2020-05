Uccide donna a Cuneo, fermato uomo che viveva nella comunità del Forteto

Nella serata di ieri una donna originaria di Bucarest e residente a Saluzzo, in provincia di Cuneo, è stata uccisa a colpi di pistola in un'auto nel parcheggio di un supermercato. L'uomo trovato accanto a lei, in stato confusionale è Francesco Borgheresi, militare di 42 anni, fiorentino di origine ma residente a Pinerolo.

L'uomo, che ha chiamato il 112 ed è stato trasportato in ospedale per una mano ferita, è in stato di fermo.

Borgheresi fino all'età di 20 anni è vissuto nella comunità 'Il Forteto' di Vicchio, in provincia di Firenze, al centro di processi per violenze sessuali e maltrattamenti conclusi con numerose condanne.

L'Associazione vittime del Forteto precisa che Borgheresi non era uno dei bambini affidati, dal tribunale di Firenze, alla comunità di Rodolfo Fiesoli, detto il Profeta, bensì figlio di soci fondatori della comunità.

"Dolore, tragedia nella tragedia e ancora dolore - commenta l'Associazione delle vittime - Francesco Borgheresi è nato al Forteto da una socia fondatrice di quella che, per 40 anni, è stata considerata una comunità taumaturgica per minori e disabili. In ottemperanza al dogma 'fortetiano' del rifiuto della famiglia di origine, non è stato cresciuto dalla madre ma affidato da Fiesoli a una madre 'funzionale' Daniela Tardani".