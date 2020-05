Vende arselle in strada senza norme Haccp: multato

Vendeva anime di arsellecotte e congelate a casa senza alcun rispetto per le norme Haccp, per giunta in strada dove aveva dato appuntamento a una cliente. Per questo un 38enne viareggino è stato multato dalla capitaneria di porto per 2mila euro. L'uomo da settimana pubblicizzava la sua attività sui social network. I clienti arrivavano dalle province di Lucca, Pisa, Massa Carrara e Livorno. Durante il controllo sono state sequestrate svariate confezioni del prodotto in vendita.