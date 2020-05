Antenna distaccata su un tetto a Empoli, intervengono i vigili del fuoco con l'autoscala

Nel pomeriggio di oggi, domenica 24 maggio, un'antenna si è distaccata dal tetto di un'abitazione in piazza Matteotti a Empoli. La sistemazione dell'antenna, posta sopra un palazzo di tre piani e quindi ad una certa altezza, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Empoli.

La squadra ha operato per la messa in sicurezza e gli interventi del caso tramite l'autoscala, per raggiungere l'altezza e quindi l'antenna distaccata. Il traffico in piazza è stato interrotto per il tempo necessario a garantire lo svolgimento delle operazioni.