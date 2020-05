Capannoli, suolo pubblico gratis per gli esercizi commerciali

I pubblici esercizi potranno utilizzare spazi pubblici messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale, al fine di garantire il rispetto del distanziamento sociale, che concederà il suolo pubblico a titolo gratuito.

La giunta comunale ha dato mandato agli uffici di individuare spazi, anche non adiacenti ai locali, per poter essere occupati da pubblici esercizi che ne faranno richiesta.

“Una nuova opportunità per bar ed altri esercizi di somministrazione che hanno esigenza di ulteriori spazi all’esterno, che il Comune metterà a disposizione gratuitamente” commenta la Sindaca Arianna Cecchini “un modo per ripartire in sicurezza garantendo quanto previsto dalle linee guida sanitarie”.

Fonte: Comune di Capannoli - Ufficio stampa