Coronavirus, nessun nuovo caso positivo nell'area Asl sud est

Nell'Area Asl sud est oggi, domenica 24 maggio 2020, non è stato registrato nessun nuovo caso positivo in tutta l'area nelle ultime 24 ore.

I guariti sono 13: 7 ad Arezzo, 2 a Grosseto, 4 a Siena.

Per comune di sorveglianza: Bibbiena 2, Castel Focognano 1, Cavriglia 1, Laterina Pergine Valdarno 1, Marciano della Chiana 1, Poppi 1, Grosseto 2, Casole d'Elsa 1, Piancastagnaio 2, Torrita di Siena 1.

È stato registrato un decesso di una donna di 89 anni di Grosseto, ricoverata in Terapia Intensiva e con un quadro clinico pregresso già compromesso.

L'Asl sud est ha in totale 242 casi in carico. Tra questi 144 persone sono in isolamento domiciliare, 32 in Ospedale, 1.178 sono guariti.

Sempre nelle ultime 24 ore, dalle 14 di ieri a oggi, sono stati effettuati 839 tamponi tra cui 8 sono positivi (ripetizioni + nuovi casi).