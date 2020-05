Due realtà si uniscono e nasce 'Prato Aiuta Prato', appello alla solidarietà dedicato alle pizzerie

Nella mattinata di ieri, presso gli spazi della Parrocchia di San Giusto, alla presenza di tanti volontari è stata presentata alla città di Prato, la nuova associazione di volontariato dal nome PRATO AIUTA PRATO.

Nata dall'unione di due realtà, la prima quella di Greta Giannini, ideatrice della raccolta alimentare di iolo, che durante l'emergenza Covid-19 a Prato, ha aiutato e consegnato a oltre 500 famiglia la spesa di generi alimentari di prima necessità. La seconda capitanata da Carlo Stolfi già membro del Gosth 4x4 e promotore della Raccolta alimentare LA PASTA TRICOLORE del 1 Maggio, che ha raggiunto oltre 4 tonnellate di alimenti, distribuiti con i loro 4x4 tra le famiglie bisognose in tutta la città.

Queste due realtà si sono unite per dare vita a una vera associazione che continuerà a impegnarsi nell'aiutare le famiglie pratesi in difficoltà.

Carlo Stolfi Presidente di Prato Aiuta Prato afferma: "Questa emergenza ci ha visti impegnati ben due mesi nella raccolta e nella distribuzione in tutta Prato di generi alimentari e abbiamo deciso di continuare a farlo, visto che la crisi durerà ancora per molto tempo, il nostro impegno arriverà direttamente a tutte quelle persone che ne hanno bisogno 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno". Greta Gianni Vice Presente Prato Aiuta Prato "I nostri fantastici volontari sono stati i primi a spingere per continuare con questa iniziativa e per farlo abbiamo deciso di creare un soggetto nuovo a 360° rivolto al sociale. Sono già tanti i progetti e le iniziative in cantiere per l'estate tra cui una sede." Emiliano Mattia tesoriere dell'associazione "sono tanti gli imprenditori pratesi che si stanno avvicinando continuando a donare. Per noi è fondamentale l'aiuto da parte di tutti coloro che possono in questo momento storico aiutare, anche donando una semplice spesa."

IL 2 DI GIUGNO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA, la neo associazione ha lanciato l'iniziativa della PIZZA TRICOLORE coinvolgendo le pizzerie di Prato che doneranno pizze margherita alle famiglie in difficoltà. OBIETTIVO 1000 PIZZE

PER LE PIZZERIE CHE VOLESSERO ADERIRE:

CARLO 334.7607069 - GRETA 349.6051790 EMILIANO 331.6559861 VALENTINO 366.4545409

Fonte: Prato Aiuta Prato