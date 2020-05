Fase 2 e Movida sotto controllo, via alla regolamentazione degli afflussi in Santo Spirito

Dopo il rallentamento delle misure restrittive anti Coronavirus, dopo la fine del lockdown e l'inizio della Fase 2, le città fanno i conti con l'afflusso delle persone, la regolamentazione delle presenze e il costante controllo da parte di polizia municipale, carabinieri, guardia di finanza e polizia sul divieto di assembramenti. Dopo la notte scorsa a Firenze in una delle zone più frequentate dai giovani per la movida, ovvero piazza Santo Spirito, verrà sperimentata una regimentazione degli afflussi.

Le altre zone che hanno richiesto controlli per l'alto numero di frequentatori sono state piazza Poggi, piazza Ghiberti e le strade del centro storico che ospitano locali per giovani. Il comandante della polizia locale di Firenze, Giacomo Tinella, ha spiegato: "Nelle varie zone sulle quali siamo intervenuti abbiamo controllato che fossero rispettate le distanze e che tutti i presenti indossassero la mascherina nel modo corretto. Su Santo Spirito è stato un lavoro più complicato e difficile data la presenza di oltre un migliaio di persone e dei tanti locali. Da questa sera, in via sperimentale, proveremo, insieme con le altre forze dell'ordine, una regimentazione degli afflussi anche con l'aiuto degli operatori commerciali in modo da cercare di gestire bene le presenze in piazza". Gli agenti sul campo daranno inoltre informazioni sul corretto uso della mascherina e sul distanziamento sociale. Dalla prossima settimana crescerà anche il numero delle pattuglie, come ha continuato il comandante, "inoltre dagli operatori commerciali c'è la disponibilità a mettere in campo personale volontario per gestire gli afflussi".

A Pisa un'ordinanza attualmente in vigore ha imposto lo stop ai locali a mezzanotte e regolamentato le entrate in piazza Vettovaglie con un numero chiuso. Non si sarebbero registrate situazioni gravi, solo qualche assembramento nel centro ma orari e presenze sarebbero state rispettate. A Montecatini i locali riapriranno domani, a Pistoia non si sono registrati particolari problemi mentre ad Arezzo, nonostante la chiusura a mezzanotte, le persone sono rimaste in strada provocando l'intervento delle forze dell'ordine.