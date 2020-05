Infortunio nel bosco a San Giuliano Terme, donna recuperata con Pegaso

Durante il pomeriggio di oggi, poco prima delle 16, una donna si è infortunata ad una caviglia mentre faceva una passeggiata nel bosco, in località Santa Maria Mirteto nel Comune di San Giuliano Terme.

Sul posto sono intervenuti in soccorso alla donna i vigli del fuoco della centrale di Pisa, con il supporto della squadra SAF. La squadra l'ha raggiunta percorrendo circa mezz'ora a piedi lungo un sentiero nel bosco.

Una volta stabilizzata con il supporto del personale del 118, la donna è stata portata in un'area aperta nel bosco per poter permettere l'operazione di recupero con il vermicello dell'elisoccorso Pegaso che in seguito l'ha condotta in ospedale.