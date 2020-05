Insegue e aggredisce l'ex compagna davanti alle figlie minorenni: arrestato a Firenze

Un uomo è stato arrestato a Firenze dopo aver inseguito e aggredito la sua ex compagna in strada, che si trovava insieme alle figlie minorenni. I carabinieri della stazione di Rovezzano, una volta giunti sul luogo dell'accaduto, hanno trovato la donna insieme alle figlie visibilmente scossa. Quest'ultima ha raccontato ai militari dell'inseguimento e di essere stata aggredita dall'ex. In seguito alla denuncia, i carabinieri hanno avviato le ricerche dell'uomo che già 3 anni fa, nel 2017, fu denunciato per stalking.

L'uomo, marocchino, è stato poco tempo dopo rintracciato vicino all'abitazione dell'ex compagna, nonostante la presenza delle figlie molto impaurite. Una volta in manette, l'aggressore è stato condotto presso il carcere di Firenze.