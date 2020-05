Nasce AssoArtisti Toscana, tutela e rappresentanza del mondo artistico

Le categorie della musica e spettacolo dal vivo stanno vivendo una crisi epocale particolare: musicisti, dj, tecnici, agenzie spettacolo, autori, attori, scenografi, tutta la filiera dello spettacolo, tutti fermi ormai da oltre 2 mesi! Ok, lo sappiamo che in questa delicata “fase 2” dobbiamo chiaramente aspettare l’evolversi dell’eventuale curva dei contagi e tutti auspichiamo una discesa definitiva per il ritorno presto alla normalità.Ma nel frattempo gli artisti sono letteralmente “alla fame”. Non bastano i sussidi che lo stato, seppur con apprezzabile sforzo, è venuto incontro ad alcune categorie, ma con i parametri imposti ai lavoratori dello spettacolo, ha lasciato fuori migliaia di professionisti che vivono di musica, arte, spettacolo!

AssoArtisti, sindacato ed associazione di categoria nazionale degli artisti, emanazione di Confesercenti, da oltre 26 anni tutela, assiste, promuove artisti di ogni categoria. Ma ogni territorio ha la propria peculiarità, le proprie problematiche, oltre quelle generali. Ecco perché da oggi nasce “AssoArtisti Toscana” coordinati dal poliedrico attore e artista Andrea Magini. Sì, perché AssoArtisti cerca sempre di individuare dei collaboratori che stanno da decenni sul “campo di battaglia”, così potrà meglio capire tutti, raccogliere proposte e critiche costruttive, per poter poi interloquire con enti ed istituzioni. E Magini ha un curriculum di tutto rispetto, costellato di collaborazioni nazionali e internazionali di altissimo livello che lo hanno portato a lavorare con artisti come Giorgio Ariani, Graziano Salvadori, Niki Giustini, Homo Sapiens, Vince Tempera, Nico Fidenco, Riccardo Del Turco, Michele Maisano, Giancarlo Bigazzi, Gino Latilla, Alejandro Sanz,josh Woodvard e tantissimi altri. Formatosi all'Accademia D'Arte drammatica di Roma, comico con svariati spettacoli e collaborazioni. Dal 2015 anche regista e comico fisso alla reunion di Aria Fresca & Friends ed in molteplici trasmissioni radio TV, oltre ad avere al suo attivo altrettanti importanti progetti discografici. Ecco che quindi riuscirà a ben interpretare le problematiche degli artisti nei più svariati settori.

AssoArtisti nazionale in questi mesi siede a diversi tavoli nazionali proponendo, in particolare nel “Coordinamento delle associazioni di musicisti” e al “Forum Arte e Spettacolo” insieme ad altre 20 sigle tra associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative degli artisti, le segg. improcrastinabili emergenze:

-ulteriori sostegni economici ad artisti e organizzatori eventi in questa fase di “vuoto”, a tutti, senza “paletti”;

-sospensione dei versamenti di contributi, iva, mutui, leasing sia per gli artisti che per le aziende che si occupano di spettacolo e organizzazione eventi;

-detassazioni e decontribuzioni sia per gli eventi annullati, che per quelli che si riprogrammeranno;

-indennizzi per insegnanti di scuole ed accademie di musica e danza, in qualsiasi modo siano costituite;

-tax credit e art bonus ampliati sia nelle percentuali sia alle platee di beneficiari.

Lavoriamo inoltre a riscrivere nuove norme sullo spettacolo affinchè la professione dell’artista sia finalmente degna e riconosciuta. AssoArtisti assiste altresì per agibilità Inps exEnpals, iscrizioni Siae, licenze dj

online, contratti video-fonografici, convenzioni nazionali e tanto altro. Andrea Magini e tutti noi siamo a disposizione sulla pagina facebook AssoArtisti Toscana e via mail assoartistitoscana@gmail.com – sito web www.assoartisti.it

Fonte: AssoArtisti Toscana