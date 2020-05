Nel pomeriggio partecipa a una rissa e di notte rapina un uomo: due arresti a Firenze

Nel pomeriggio di ieri un uomo ha partecipato ad una rissa e più tardi, in compagnia di un altro uomo, ha rapinato e picchiato una persona per rubargli il telefonino. Si tratta di un 22enne che ha preso parte ad entrambe le vicende.

Per quanto riguarda la prima, è avvenuta intorno alle 16 in via Confalonieri, in zona Cure. Nella rissa sono rimaste coinvolte cinque persone tutte peruviane e già note alle forze dell'ordine. Durante la rissa, due dei coinvolti sono andati a sbattere contro il lunotto posteriore della macchina sulla quale viaggiavano gli altri tre, e sono stati refertati con 10 e 7 giorni. In seguito alla colluttazione tutti e cinque sono stati denunciati.

Di notte poi, intorno alle 2, alla polizia è stata segnalata la presenza di due persone sospette che correvano verso Porta al Prato. I due, vedendo gli agenti, hanno tentato di disfarsi del telefonino rubato poco prima. Uno di loro, un 26enne, è stato trovato in possesso di un cacciavite mentre l'altro è risultato essere il 22enne denunciato tra i cinque della rissa avvenuta nel pomeriggio.

Intanto alla centrale della polizia, era arrivata la telefonata di un peruviano che chiedeva aiuto, raccontando di essere stato rapinato e picchiato alla testa e al volto. Entrambi, 26enne e 22enne, sono stati arrestati per rapina aggravata e il 26enne, visto il possesso del cacciavite, è stato anche denunciato per possesso ingiustificato d'armi.