Pistoia, la senatrice Masini (FI) risponde alla collega del Pd Bini: "Si lavori insieme senza polemiche inutili"

Barbara Masini, senatrice del partito Forza Italia, entra nel merito delle polemiche politiche che ruotano intorno a Pistoia e risponde alla Senatrice Pd Caterina Bini.

Sono rimasta davvero colpita nel leggere l’intervista rilasciata dalla Senatrice Bini, primo perché non ho mai condiviso i toni dell’attacco personale a scapito della critica politica e secondo perché, da collega parlamentare, ma anche da consigliere comunale, trovo assolutamente fuori luogo un’invettiva di tale violenza nei confronti di un Sindaco alla sua prima esperienza di governo.

Non entrerò nella polemica relativa ai post social e alle successive dimissioni del capogruppo di Fratelli d’Italia Galligani, così come non ho intenzione di rispondere alle provocazioni sulla storia politica del Sindaco Tomasi o sulla sua presunta maschera da bravo ragazzo. Non sta a me difendere l’uomo che sono sicura saprà benissimo difendersi da solo, sta a me però, anche in qualità di membro di questa amministrazione, difendere il Sindaco e il suo operato, non solo per partito preso ma perché la storia di Pistoia, impone delle riflessioni che non possono essere trascurate.

L’amministrazione Tomasi non ha ancora compiuto il terzo anno dalla sua elezione, la prima di un’amministrazione di centro destra nella storia repubblicana della città. Tirare le somme a questo punto del mandato è scorretto. Temo che la collega Bini abbia già dato il via alla campagna elettorale per le prossime regionali. Non capisco infatti, da dove derivi ora questo interesse per la città e per il suo Sindaco, quando negli ultimi mesi avrebbe potuto intervenire maggiormente per informare, rassicurare e dare manforte ai cittadini pistoiesi visto anche il suo ruolo di membro della commissione Sanità in Senato.

Sono sempre stata convinta che i risultati si vedano alla fine, tanto più che l’amministrazione Tomasi ha passato i primi tempi a sistemare ciò che è stato lasciato dalle amministrazioni precedenti, ritenute evidentemente inadeguate dagli elettori, e gli ultimi 4 mesi ha dovuto gestire, come tutti, una situazione completamente nuova alla quale ha fatto fronte senza aiuti da parte del Governo centrale di cui la senatrice Bini fa parte. Mi verrebbe quasi da chiederle come mai il suo interesse per Pistoia arrivi oggi a seguito di un post su facebook e non durante le manifestazioni con i commercianti, o nelle sedi parlamentari dove avrebbe potuto intervenire sui provvedimenti della maggioranza, anche a supporto del nostro territorio.

È molto facile, dopo che per 70 anni si è avuta l’opportunità di fare e disfare, di sbagliare e aggiustare il tiro, stare con il calendario in mano a contare i giorni dell’amministrazione attuale e puntare il dito. Se Roma non è stata costruita in giorno probabilmente in 70 anni qualcosa di più concreto per Pistoia si sarebbe potuto fare.

Se davvero, come dice la Senatrice Bini, l’amministrazione Tomasi si sarà rivelata fallimentare e senza un progetto ce lo diranno gli elettori tra due anni.

Intanto invito la collega a fare ciò che altri di noi parlamentari già fanno: impegnarsi, per quello che è il nostro ruolo e il nostro compito, affinché le istanze, le richieste e le necessità dei cittadini arrivino alle orecchie di chi di dovere. In un momento storico come questo non è accettabile dileggiare un Sindaco per questioni politiche invece di offrire tutto il nostro appoggio a chi, in prima linea, sta affrontando un’emergenza senza precedenti.

Barbara Masini, Senatrice di Forza Italia