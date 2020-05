Polizia municipale controlla piazza delle Vettovaglie, RSU e RLS chiedono la revoca dell'ordinanza

La RSU e gli RLS del Comune di Pisa chiedono l'immediata sospensione dell'Ordinanza del Sindaco dello scorso 22 Maggio inerente i provvedimenti da adottare per Piazza delle Vettovaglie.

La suddetta ordinanza prevede il controllo degli accessi alla Piazza delle Vettovaglie da parte degli agenti di PM, in attesa di una non meglio definita gara, che dovrà individuare personale (ma con quali caratteristiche) incaricato del controllo.

Questa Ordinanza di fatto individua nella Polizia Municipale la forza incaricata di gestire gli afflussi nei luoghi della Movida senza alcuna collaborazione con le altre Forze dell'Ordine. E così ancora una volta, sono gli agenti Pm a dover fare da servizio d'ordine per i commercianti pisani senza per altro condizioni di sicurezza, visto l'afflusso di tante delle persone in stato di alterazione psico fisica che non rispettano il distanziamento sociale e sovente sono senza mascherine.

Inoltre il personale di Pm si vede costretto senza nessun tipo di dotazione, ad effettuare le chiusure fisiche delle strade di accesso alla piazza, posizionando orsogrill che proprio per la mancanza di giusti ancoraggi rendono vano/inutile il controllo degli altri accessi che alla occorrenza sono facilmente rimossi.

Si chiede quindi il ritiro di questa ordinanza e un incontro urgente per rivedere l'impiego del personale e le regole di questo servizio che non deve essere lasciato al caso o basarsi solo sulla professionalità e buon senso del personale operante. Non esiste poi un preciso coordinamento con le altre forze di Polizia che mai come in questo caso sarebbe stato più che necessario.

Vorremmo sapere se questa Ordinanza è stata oggetto di discussione preventiva ai tavoli del comitato per l’ordine e sicurezza pubblica con Questura e Prefettura, (perché di ordine pubblico si tratta) e capire la ragione per la quale l'atto alla fine impieghi solo agenti di Pm. Cosa hanno da dire in merito all'ordinanza Prefetto e Questore?

Fonte: RSU e RLS Comune Pisa