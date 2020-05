Savino Del Bene Volley conferma Martina Lubian per la prossima stagione

La Savino Del Bene Volley comunica che Marina Lubian sarà una atleta della squadra della Savino Del Bene Scandicci anche per la stagione 2020/21. Lubian vestirà la maglia della società del Patron Nocentini per la seconda stagione consecutiva. Nella scorsa stagione la giovane piemontese ha fatto molto parlare di sè per le sue ottime prestazioni riuscendo a giocare in tutte le gare disputate dalla Savino Del Bene Scandicci.

LE PAROLE DI MARINA LUBIAN: "Sono molto felice di avere l'opportunità di fare un altra stagione alla Savino Del Bene Volley, una delle società al top in Italia. Sono sicura che mi darà molti stimoli nel crescere per migliorarmi sia come persona che come atleta. Non vedo l'ora di iniziare questa stagione. Ho le stesse ambizioni dell'anno scorso ovvero entrare nei playoff e giocarsi lo Scudetto, siamo una squadra molto giovane, troveremo difficoltà ma ne usciremo sicuramente più forti. Spero che la Savino Del Bene Volley possa arrivare a giocarsi questo Scudetto tanto desiderato".

Fonte: Savino Del Bene Volley - Ufficio stampa