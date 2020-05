Scontro tra auto e moto a San Giuliano, perde la vita un 31enne di Capannori: ferita la fidanzata

Nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente avvenuto sul Brennero, sulla strada del foro di San Giuliano Terme, il 31enne Pierluigi Meniconi è deceduto. L'uomo, di Capannori, si trovava a bordo di una Ducati insieme alla fidanzata, che ha riportato una frattura al femore.

Il giovane viaggiava sulla via Nuova Per Pisa quando si è scontrato con una Fiat Panda in transito all'altezza di un incrocio. L'urto è stato violentissimo ed entrambi sono stati sbalzati dalla moto.

Inutili sono stati i soccorsi per il 31enne, deceduto poco dopo all'ospedale di Cisanello. La fidanzata, anche lei lucchese, non è in pericolo di vita e sarà operata alla gamba.