Si tuffa nonostante il divieto per mare mosso: salvato da due bagnini a Viareggio

Nel primo pomeriggio di oggi un bagnante si è tuffato in mare, non osservando le bandiere rosse che lo vietavano e, dopo essersi trovato in difficoltà, è stato salvato da due bagnini. È successo a Viareggio nelle acque di fronte a piazza Mazzini sulla passeggiata dove, in questa domenica 24 maggio, grazie al bel tempo e al dopo lockdown del Coronavirus, in molti si sono recati.

Dopo il tuffo, la persona è stata soccorsa da due bagnini di altri stabilimenti balneari, che oggi sono tornati al lavoro.